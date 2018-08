Vlot! bouwt om extra leerlingen plekje te geven 31 augustus 2018

02u35 0 Lokeren De Vlot!-scholengroep krijgt eind volgend jaar een vernieuwde campus. Er wordt bijna zes miljoen euro geïnvesteerd in twee nieuwe gebouwen aan de Heilig Hartlaan.

Alle leerlingen van de eerste graad middelbaar van het Vrij Lokers Onderwijs voor jouw Toekomst (Vlot!) worden vanaf 2020 ondergebracht in vernieuwde gebouwen aan de Heilig Hartlaan. "Die nieuwe gebouwen zijn nodig want in vijf jaar steeg het aantal leerlingen van 2.272 naar 2.540. Volgend schooljaar verwachten we meer dan 500 eerstejaarsstudenten", zegt Jens De Vos, voorzitter van de raad van bestuur van het Vlot!. "We verwachten dat deze tendens zich de komende vijf schooljaren zal verderzetten."





"De infrastructuur werd in kaart gebracht en er werd een masterplan opgesteld", zegt Kathleen Oushoorn, directie van Vlot! vzw. "Op de site Heilig Hartlaan bouwen we een eerstegraadsschool op de plaats van leegstaande klaslokalen. Daarvoor slaan we de handen in elkaar met het Katholiek Basisonderwijs (KaBao)."





Ook op de campus Sint-Teresiacollege in Eksaarde breidt de eerste graad uit. "Naast de A-stroom komt een B-stroom. Bovenop de eerste graad komt een tweede graad. De infrastructuur wordt verder gerenoveerd en met de aankoop van Huis 17 voorzien we een uitbreiding", zegt Christel Tinck, algemeen directeur van de scholengroep. De sloop start in de herfstvakantie. Op campus Sint-Laurentius worden zes nieuwe klaslokalen gebouwd. Die werken gaan één van deze weken van start.





(KDBB)