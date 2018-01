Vleesmes in de hals: "Ik wou hem bang maken" 02u52 0

Gokhan K. vroeg gisteren In het Gentse hof van beroep de vrijspraak voor poging doodslag op Mustafa A. De dader kreeg vier jaar cel in eerste aanleg in Dendermonde. K. raakte op 22 juli 2016 in Lokeren betrokken bij een vechtpartij met Mustafa A. Deze laatste werd met een vleesmes in de hals gestoken. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het AZ in Lokeren, maar overleefde de zware vechtpartij. "Ik had nooit de intentie om hem te doden, ik wou hem alleen schrik aanjagen", vertelde Gokhan K. aan de politie. De eerste advocaat-generaal had weinig begrip voor K. "Het staat voor mij als een paal boven water dat dit een afrekening is binnen het drugsmilieu. Hij zegt dat hij hem enkel bang wou maken? Ik ben ervan overtuigd dat de intentie om te doden er was. De feiten zijn door de eerste rechter gepast gestraft, ik vraag hierbij een bevestiging van de straf." De uitspraak volgt op 20 februari. (DJG)