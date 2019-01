Vlaams Belang verwelkomt Guy D’haeseleer op nieuwjaarsreceptie Yannick De Spiegeleir

13 januari 2019

16u39 0 Lokeren Vlaams Belang Lokeren verwelkomde dit weekend leden en sympathisanten op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. “Heel wat jonge mensen vonden de weg naar het evenement”, zegt VB-fractieleider Lena Van Boven.

Als gastspreker kon Vlaams Belang partijkopstuk Guy D’haeseleer strikken. D’haeseleer behaalde in Ninove maar liefst 40 procent van de stemmen. Het stemmenkanon verving nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken die zich in laatste instantie moest verontschuldigen om dringende redenen.

“De jongeren die aanwezig waren op onze receptie gaven aan dat ze de multiculturele maatschappij niet als een verrijking ervaren, maar als een aanslag op hun identiteit en vrijheid. Hetzelfde gevoel hielden we als partij ook al over op Café Voté. Het evenement georganiseerd door de jeugdraad. Het gevoel dat er iets aan het bewegen is bij de jeugd was toen sterk aanwezig”, aldus Van Boven.