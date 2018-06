Visfestijn Koveken afgelast 16 juni 2018

Het visfestijn van Koveken dat vandaag gepland stond, is afgelast. "Een samenloop van toevalligheden", zegt Eddy Van Bockstal van Koveken. "Een beetje te veel verschillende vissen, misschien houdt ook de prijs mensen tegen en ook is iedereen nu vooral bezig met het WK voetbal." Dat het visfestijn nu afgelast wordt, wil niet zeggen dat het ineens slecht gaat met Koveken. "Integendeel, we vonden al enkele nieuwe sponsors en er staan de komende maanden nog wat nieuwigheden op het programma", aldus Van Bockstal. Volgend jaar gaat de stoet tijdens Kovekenskermis voor de 50ste keer uit. (KDBB)