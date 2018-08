Vinylbeurs in Vagevuur 10 augustus 2018

In de zomerbar van Vagevuur kan je op zaterdag 18 augustus terecht voor de tweede editie van de vinylmarkt 'Digging for gold'. Standhouders zijn welkom vanaf 13 uur. Bezoekers van jong en oud kunnen door de platen snuisteren tussen 14 en 18 uur. De organisatie is nog op zoek naar standhouders. Per vierkante meter betaal je 6 euro. Meer info via t-klub@vzwjeugdclubs.be of het Facebook-evenement 'Digging for Gold 2'. De toegang tot de vinylbeurs is gratis. (YDS)