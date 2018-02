Vijf jaar cel voor vrouw die partner in brand stak 22 februari 2018

02u57 0 Lokeren Cindy B. uit Lokeren is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel, omdat ze haar eigen man in brand stak. Dat gebeurde in maart vorig jaar na een ruzie om te koude loempia's. Ondertussen heeft het koppel wel alles bijgelegd.

"De stoppen sloegen door na jaren van huiselijk geweld", vertelde Cindy B. aan de rechtbank toen ze zich moest verantwoorden voor de feiten van 12 maart 2017. "Partnergeweld was een rode draad doorheen onze relatie. Ik was achttien jaar getrouwd met Peter en even lang kreeg ik slagen. Uiteindelijk is mijn emmertje overgelopen. Omdat Peter opmerkingen maakte over de loempia's die ik gebakken had."





Man en vrouw waren op het ogenblik van de feiten dronken. Toen D.C. wat later in de zetel zijn roes uitsliep, nam B. een fles methanol en goot die over haar echtgenoot. Daarna nam ze een aansteker. De man stond meteen in brand, maar slaagde er nog in om de tuin in te lopen en al rollend in het gras de vlammen te doven. B. wilde ook niet meteen de hulpdiensten bellen. Ondertussen hebben de twee zich wel verzoend. De echtscheidingsplannen die er waren zijn opgeborgen. Slachtoffer Peter D.C. stelde zich dan ook geen burgerlijke partij. "In het begin was ik erg kwaad, maar ik heb haar alles vergeven", zei hij. "Een deel van de schuld ligt ook bij mij, maar zij heeft mij ook vergeven."





B.'s advocaat benadrukte dat er van poging tot moord geen spake kon zijn, omdat er geen voorbedachtheid was en B. haar man niet dood wilde. De rechter herkwalificeerde de feiten naar poging doodslag en legde een straf met probatie-voorwaarden op. B. moet een ambulante behandeling volgen voor haar alcoholprobleem en in relatietherapie gaan. De vrouw had zelf tijdens het proces al aangegeven dat ze dit met haar man volgde. (DND)