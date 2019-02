Vier bezwaren tegen verkavelingsvergunning Groendreef Yannick De Spiegeleir

26 februari 2019

20u48 0 Lokeren Vier buurtbewoners uit de Groendreef hebben vorige vrijdag bij de bestendige deputatie Oost-Vlaanderen beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning die op 14 januari 2019 werd afgeleverd voor het woonproject Oeverpark.

In een korte reactie zegt projectontwikkelaar VOLUS verbaasd te zijn over de beroepsprocedure. “Enerzijds omdat Oeverpark het winnende project is van een wedstrijd waarin de stad Lokeren op zoek is gegaan naar het meest kwaliteitsvolle invulling van de site Groendreef. Maar anderzijds en vooral ook omdat wij op basis van meerdere buurtinformatiemomenten die we de voorbije maanden hebben georganiseerd, tot de vaststelling zijn gekomen dat de overgrote meerderheid van de buurt het project zeer genegen is.”

De projectontwikkelaar is overtuigd van een goede afloop. “Vertrouwend op een correcte juridische analyse verwachten we een snelle bevestiging met betrekking tot de verkavelingsvergunning.”