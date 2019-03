VIDEO: Zware schade na brand in magazijn garage Jacobs Kristof Pieters

14 maart 2019

17u19 0 Lokeren Een korte maar bijzonder hevige brand heeft donderdagmiddag heel wat schade toegebracht in een werkplaats van Mercedesgarage Jacobs aan de Oeverstraat in Lokeren. De schade loopt in de tienduizenden euro’s maar de showroom werd gelukkig gevrijwaard.

Het vuur ontstond om iets na 14 uur bij slijpwerken. Waarschijnlijk kwamen gensters op een zak met plastic afval terecht. Enkele aanwezige werknemers probeerden nog om het vuur te blussen, maar de vlammen grepen razendsnel om zich heen. Enkele peperdure auto’s konden gelukkig nog net op tijd in veiligheid gebracht worden. Het deel van het magazijn, waar het vuur woedde, is uitgerust met brandwerende poorten, die onmiddellijk gesloten werden. Daarmee werd waarschijnlijk erger vermeden. De opgeroepen brandweer van Lokeren, Zele en Dendermonde kwam met heel wat materiaal en manschappen ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid rook kwam in de burelen en de showroom terecht. In de showroom stonden tientallen nagelnieuwe auto’s opgesteld maar deze liepen geen schade op. Er hing enkel een brandgeur. Alle deuren en poorten werden open gezet om grondig te verluchten. De stevige wind zorgde ervoor dat het gebouw snel geventileerd kon worden. In de werkplaats richtte het vuur wel aanzienlijke schade aan. De zal vermoedelijk in de tienduizenden euro’s bedragen. Ook een wagen van zo’n 70.000 euro ging in vlammen op. De auto was net verkocht en stond in het getroffen magazijn klaar om aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. De auto raakte onherstelbaar beschadigd.

Garage Jacobs is de brandweer dankbeer voor het snelle optreden waardoor groter onheil voorkomen werd. Het bedrijf laat weten dat vrijdag de showrooms en werkplaatsen gewoon weer open zullen zijn.