VIDEO : Woning loopt zware schade op bij felle zolderbrand Kristof Pieters

19 maart 2019

16u44 0 Lokeren Een woning in de Beerveldestraat in Lokeren heeft dinsdagochtend heel wat schade opgelopen bij een brand op de zolderverdieping.

Het vuur werd dinsdagochtend omstreeks 10 uur ontdekt toen de nietsvermoedende bewoners plots het brandalarm hoorden afgaan. De brand was uitgebroken in een kamer op de zolderverdieping, vermoedelijk na een kortsluiting aan de omvormer van de zonnepanelen op het dak. Volgens de brandweer hadden de bewoners daarbij geluk dat de getroffen ruimte wel goed afgesloten was waardoor de rook- en hitte zich minder snel kon verspreiden. De opgeroepen brandweerposten van Lokeren en Zele kregen het vuur snel onder controle. Ambulanciers vingen de bewoonster op die in shock verkeerde. Ondanks het snelle optreden liep de woning zware schade op. De getroffen zolderkamer brandde nagenoeg volledig uit. Door de interventie was de Beerveldestraat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.