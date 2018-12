VIDEO: Verlaten klooster Arme Klaren trekpleister voor urban explorers Yannick De Spiegeleir

30 december 2018

10u01 0 Lokeren Op Youtube is een filmpje opgedoken van een Nederlandse jongeman die het verlaten klooster van de Arme Klaren in de Heilig Hartlaan binnendringt.

In het bewuste filmpje wandelt de man door de gangen van het klooster, brengt hij een bezoek aan de bibliotheek die nog vol staat met boeken en merkt hij dat de voormalige gebedsruimte nog vol staat met kerkstoelen.

Het is niet de eerste keer dat ‘urbexers’ of urban explorers de weg vinden naar het klooster dat al enkele jaren leegstaat na het vertrek van de laatste zusters. Zij riskeren wel een boete. Het gebouw is intussen in privéhanden, maar het is niet duidelijk welke toekomstige ontwikkeling het voormalige klooster krijgt.