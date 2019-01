VIDEO: Theo Francken lokt volle zaal met lezing in sportcentrum De Dam Yannick De Spiegeleir

17 januari 2019

21u55 2 Lokeren Op uitnodiging van de Lokerse partijafdeling gaf N-VA-kopstuk vanavond een lezing in de polyvalente zaal van sportcentrum De Dam. Ruim 350 aanwezigen kwamen luisteren naar de voormalige staatssecretaris, die een uur later arriveerde dan gepland door de affaire rond humanitaire visa.

Francken begon zijn lezing met een uiteenzetting over humanitaire visa. Een hot item nadat reportagemagazine Pano eerder deze week had onthuld dat het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan verdacht wordt zichzelf verrijkt te hebben bij het uitdelen van humanitaire visa voor Assysiërs. Kucam was voor het kabinet van oud-staatssecretaris Francken een van de tussenpersonen die mensen selecteerde voor zo’n visum.

Ondanks het feit dat Francken in het oog van de storm staat, was hij zijn goed humeur niet verloren. “Amai die spot schijnt fel. Nu waan ik mij al helemaal in ‘Beschuldigde sta op’”, kon er een grapje vanaf, waarna Francken een uitleg deed over wat humanitaire visa nu juist inhouden.