VIDEO. Relschopper van vechtpartij Lokeren getuigt anoniem: "We hebben niets misdaan”

26 februari 2019

De Lokerse politie reageerde gisteren furieus op de vechtpartij van vrijdag voor de poorten van het atheneum. “Het is de laatste keer dat we zo soft hebben opgetreden. Wij gaan ons niet meer laten bespuwen”, zei korpschef Patrick Thienpont aan VTM Nieuws. Bij de vechtpartij tussen een groep jongeren en de politie raakten twee agenten gewond en werkonbekwaam. Ook enkele jongeren liepen verwondingen op. Een aantal van de jongeren die bij de vechtpartij waren reageren vandaag. “De politie begon eerst te slaan, wij hebben niets misdaan” aldus de getuige. De voorzitter van de Turkse gemeenschap van Lokeren is beschaamd over het incident. Hij gaat met de ouders en de school praten in de hoop dat zo’n vechtpartijen niet meer plaats zullen vinden.