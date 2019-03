VIDEO: Prinses Lolita Lo ontschminkt en ontkleedt zich voor popverbranding Yannick De Spiegeleir

04 maart 2019

21u04 0 Lokeren Prinses Lolita Lo I, de eerste travestiet die het in Vlaanderen tot carnavalsprinses schopte, zorgde maandagavond voor een originele popverbranding.

Vlak voor het traditionele gebeuren sprak Lolita Lo de carnavalisten toe. “Ik heb dit weekend zoveel vriendschap mogen voelen. Zoveel nieuwe mensen leren kennen. Zoveel warmte en tederheid gekregen. Daarvoor wil ik jullie bedanken. Ik wilde aantonen dat anders zijn geen beperking is", aldus de carnavalsprinses, die een daverend applaus kreeg van de carnavalisten. Als kers op de taart ontschminkte en ontkleedde Lolita zich om haar einde als prinses in de verf te zetten. Daarna stak ze haar pop op de Markt in brand en dansten de carnavalisten de nacht tegemoet.