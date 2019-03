VIDEO: Prinses Lolita leidt Lokerse carnavalstoet door weer en wind: “Enkel positieve reacties als travestieprinses” Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

17u49 0 Lokeren De wisselvallige weersomstandigheden bleken zondagnamiddag geen spelbreker voor de Lokerse carnavalsstoet. Er was veel wind, maar geen regen en dus kwamen heel wat Lokeraars naar de bonte optocht kijken. Als eerste travestiet in Vlaanderen voerde prinses Lolita Lo de stoet aan. “Ik was voorbereid op negatieve reacties, maar kreeg enkel positieve respons.”

De regenbuien van de afgelopen dagen stemden de Lokerse carnavalisten ongerust. Ze investeren maanden werk in het voorbereiden van hun wagen, kostuum en dansjes voor de stoet, maar het slechte weer dreigde een domper op de feestvreugde te worden.

Gelukkig bleken de weergoden hen gunstig gezind. Buiten felle rukwinden bleef de stoet gespaard van slecht weer. Prinses Lolita-Lo I, de eerste travestiet die zich die titel mag toe-eigenen in Vlaanderen, kan terugblikken op een geslaagd carnavalsweekend. “Ik heb een pak leuke reacties gekregen en nieuwe vrienden gemaakt. Er komt wat bij kijken om carnavalsprinses te zijn, maar toch is het een ervaring die ik iedereen kan aanraden.” Ook de groep van Lolita, The Fancy Sisters, had reden tot vieren. Het travestiegezelschap bestaat vijf jaar en vierde dat met wagen die werd omgebouwd tot een gigantische taart.

De Lokerse carnavalisten verwelkomden ook nieuw bloed in hun middens. Het was de eerste keer dat de Swingende Singels, van café De Singel in de Oudenboswijk, deelnamen aan de stoet. Ze speelden al meteen in op de actualiteit met hun thema ‘Onze hondenweide’. “In onze wijk zijn heel wat mensen vragende partij om een hondenweide in te richten. Vandaar de keuze”, zegt Lindsay De Schepper, voorzitter van de Swingende Singels.

Naast de nieuwe Lokerse groep, liepen er ook twee groepen van buiten Lokeren mee in de stoet: de Leutentreuters uit Wetteren en de Sotten uit Zottegem. Twee Lokerse carnavalsgroepen hadden een speciale act in petto ter gelegenheid van hun jubileum. De Pandoerkes vierden hun twintigste ‘jubilée’ door te trakteren met snoep à volonté. De Gilles op hun beurt vierden hun veertigste verjaardag met het thema ‘L’eaukeren’: een knipoog naar de campagne van de stad Lokeren vorig jaar, die de troeven van Lokeren als Durmestad uitspeelde.

Alle acts werden gekeurd door de stedelijke raad voor Feestelijkheden, inclusief een dansje aan het stadhuis. Volgend weekend wordt bekendgemaakt welke Lokerse groep zich een jaar lang de beste carnavalsgroep van Lokeren mag noemen.