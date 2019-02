VIDEO. Politie reageert na vechtpartij: “We gaan legitiem geweld gebruiken als het nog eens uit de hand loopt” Kristof Pieters Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

11u41 80 Lokeren De Lokerse politie reageert fors op de vechtpartij van vrijdag voor de poorten van het atheneum. “Het is de laatste keer dat we zo soft hebben opgetreden. Wij gaan ons niet meer laten bespuwen”, zegt korpschef Patrick Thienpont aan VTM Nieuws. Bij de schermutselingen tussen een groep jongeren en de politie raakten twee agenten gewond en werkonbekwaam. Ook enkele jongeren liepen verwondingen op. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) roept op tot kalmte en benadrukt dat geweld tegen de politie niet getolereerd kan worden.

Op sociale media circuleren momenteel vrij heftige beelden van het incident. Dat deed zich vrijdagavond rond 16 uur voor aan de deur van het Koninklijk Technisch Atheneum in Lokeren. De directie van de school had lucht gekregen van een op til zijnde vechtpartij, hiervoor zouden ook jongeren opgetrommeld zijn van een andere school uit het Gentse. De amokmakers wilden het dispuut uitvechten voor de deur van het atheneum.

Oerwoudgeluiden

De politie stuurde op vraag van de school meteen twee ploegen ter plaatse om dit te voorkomen. “Toen onze mensen ter plaatse arriveerden, stonden er al een 50 tot 60 jongeren in de omgeving van de schoolpoort”, zegt korpschef Patrick Thienpont. “Zij werden door de politie gevraagd om de plaats te verlaten. Enkelen gaven hier meteen gevolg aan, sommigen keerden echter snel terug.”



“Aanvankelijk verliep alles rustig”, vervolgt hij. “De sfeer sloeg om toen een 17-jarige jongen weigerde de plaats te verlaten en zijn vrienden begon op te hitsen. Deze groep liep over en weer over straat, begon de handelingen van de politiemedewerkers te filmen en maakte oerwoudgeluiden. Enkele jongeren begaven zich ook naar de politievoertuigen en hitsten de politiehond op.”

Geïsoleerd

“Daarop is beslist de resterende jongeren te identificeren. Eén van de jongeren weigerde dit resoluut, hij werd hierop met de arm naar de combi begeleid om hem over te brengen naar het commissariaat. Hij trachtte zich echter los te trekken waardoor hij naar de grond werd geleid om geboeid te worden. Tijdens deze actie kwam de rest van de groep naar onze medewerkers en begon hen te schoppen, te slaan en te bespuwen. Eén collega raakte op zeker ogenblik geïsoleerd. Hij werd hierbij belaagd door enkele jongeren en kreeg een aantal vuistslagen van een 16-jarige.”

Onrustig

Uiteindelijk raakten twee agenten gewond bij de relletjes. Ze zijn een tijd arbeidsongeschikt. Twee minderjarigen en één meerderjarige werden opgepakt. Tijdens hun verhoren bleef het tot middernacht in de omgeving van het commissariaat bijzonder onrustig, omdat zo’n tien tot vijftiental ouders en vrienden telkens verhaal kwamen halen.

Zaterdag werden de drie jongeren voorgeleid voor de jeugd- en onderzoeksrechter. Opmerkelijk is dat de jeugdrechter zelf om politiebescherming vroeg door de aanwezigheid van ‘sympathisanten’ van de gearresteerde personen. De drie jongeren werden uiteindelijk allen vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens de politie heeft één van hen intussen al zijn voorwaarden geschonden.

“Toeschouwers”

De filmpjes die werden gemaakt en de ongenuanceerde reacties erop zorgden ervoor dat de gemoederen nog meer oplaaiden. Het werd dan ook een bijzonder onrustig weekend in Lokeren.

Volgens een aantal scholieren die getuige waren van de incidenten, hadden de jongeren op de beelden niets te maken met de zaak waarvoor de politie aanvankelijk was opgetrommeld. “Ze waren slechts toeschouwers. De politie vroeg om de identiteitskaart van een jongen maar hij had die niet bij zich. En toen is alles snel geëscaleerd. Hij werd heel hardhandig aangepakt, waardoor zijn vrienden te hulp schoten en daarna is het natuurlijk alleen maar van kwaad naar erger gegaan.” Eén van de jongeren die gearresteerd werd, postte nadien op sociale media een foto van zijn verwondingen. Volgens de jongen werd hij een blauw oog geslagen en gebeten door de politiehond.

“Geviseerd”

Intussen is er al overleg geweest met de burgemeester, de korpschef en de directie van de school. “Ook daar betreurt men natuurlijk deze feiten”, stelt burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren. “Want een overgrote meerderheid van de leerlingen heeft met de incidenten niks te maken. Het gaat om enkele rotte appels. De school zal die nu zelf sanctioneren met een schorsing of verwijdering.”

De burgemeester vraagt iedereen om de kalmte te bewaren. Maar hij benadrukt ook dat geweld tegen de politie niet getolereerd kan worden. “Wie op een normale manier met de politie meewerkt bij een controle, wordt ook op een normale manier behandeld. Maar dat was hier duidelijk niet het geval.” Anthuenis betwist dat de politie te hardhandig optrad. “De politiemensen hebben gehandeld zoals ze moesten handelen.”

“We tillen zwaar aan deze feiten waarbij onze agenten duidelijk geviseerd werden”, aldus nog de burgemeester. “Ik stel me ook vragen bij het feit dat de drie opgepakte jongeren alweer zijn vrijgelaten terwijl er twee agenten werkonbekwaam zijn. Het onderzoek loopt nog. Op basis van getuigenverklaringen en de filmpjes kunnen er misschien nog verdachten gevat worden.”

“Te soft opgetreden”

Ook korpschef Patrick Thienpont vindt dus dat de agenten zeker niet te hard hebben opgetreden. Integendeel, hij zegt dat ze te mals geweest zijn.

“Het is de laatste keer dat we zo soft hebben opgetreden. We hebben een zekere terughoudendheid om legitiem geweld zoals een hond, pepperspray of wapenstok te gebruiken, hoewel we dat toen hadden mogen doen.” Volgende keer willen ze geweld gebruiken dat in verhouding staat met het geweld dat tegen hen is gebruikt. “We zijn niet moedeloos, maar pissed off. En de criminelen die zich nog zo zullen gedragen, zullen dat ervaren ook.”