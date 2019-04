VIDEO - Kraanarm van vrachtwagen trekt bovenleiding stuk: hele dag geen treinverkeer tussen Lokeren en Dendermonde Kristof Pieters

09 april 2019

11u13 0 Lokeren Op de spooroverweg in de Brandstraat in Lokeren heeft een uitstekende kraanarm van een vrachtwagen dinsdagochtend omstreeks 6.15 uur de bovenleiding stuk getrokken. Over een afstand van zo’n 300 meter kwamen de elektrische kabels daardoor naar beneden. De herstellingswerken zullen wellicht nog de hele dag in beslag nemen.

Volgens spoornetbeheerder Infrabel is de schade aan de bovenleiding aanzienlijk. “We zijn al volop bezig met de herstellingswerken maar die gaan toch nog de rest van de dag in beslag nemen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Het ongeval gebeurde op lijn 57 tussen Lokeren en Dendermonde. Dat is gelukkig niet de meest drukke verbinding maar uiteraard heeft zo’n incident wel grote gevolgen voor het spoorverkeer. Door het vroege uur waren er wel geen treinen geblokkeerd. Die werden opgehouden in de stations van Lokeren en Dendermonde. De NMBS zet nu pendelbussen in tussen beide stations en in de mate van het mogelijke worden er ook treinen omgeleid via Gent-Dampoort en Merelbeke.”

De chauffeur die het ongeval veroorzaakte is gekend. Hij zal een gepeperde rekening mogen verwachten. Het is niet de eerste keer dat een kraanarm een bovenleiding van het spoor losrukt. “In 2017 waren er 10 gelijkaardige incidenten en vorig jaar telden we maar liefst 19 van deze ongevallen”, vervolgt Baeken. “Dit jaar waren er al 2. Het is jammer want deze incidenten zijn perfect vermijdbaar als de chauffeur op voorhand de lading controleert en checkt of de kraanarm voldoende is ingetrokken. We hebben hiervoor eerder al een campagne gevoerd en herhalen nogmaals de oproep.”

De spoorwegovergang in de Brandstraat in Lokeren is op dit vlak ook een gekend punt. De voorbije jaren waren er verschillende incidenten. Amper drie maand geleden werd de bovenleiding er ook al losgerukt. “In de buurt van industriegebieden, zoals hier het geval is, is de kans op dergelijke ongevallen natuurlijk groter omdat er in verhouding meer vrachtwagens passeren”, legt Baeken uit.

Ook het wegverkeer ondervindt hinder en moet omrijden zolang de herstellingswerken bezig zijn.