VIDEO: Hond leeft zich uit in sneeuwtapijt Bospark Yannick De Spiegeleir

22 januari 2019

14u03 0 Lokeren De eerste sneeuw van deze winter zorgt ook in Lokeren voor een aantal mooie winterplaatjes.

In het Bospark leefden hondje Celeste en haar baasje Kevin Keenan zich uit met een balletje. “Ik kom hier vaak met Celeste wandelen, maar in de sneeuw heeft ze het nog meer naar haar zin", lacht Keenan. Ook de stadsdiensten waren van de partij in het stadspark om de vogeltjes in de volière te voederen én om een nieuwe weide af te spannen en hok te maken voor de geitjes. De stadsmedewerkers lieten zich duidelijk niet door de koude of de sneeuw afschrikken.

In het Verloren Bos mochten de scholieren van het VTI zich uitleven op het schuttersterrein tijdens een klasdag. Het wintertapijt namen ze er graag bij.