VIDEO: Freddy schenkt mini-Porsche aan pediatrie AZ Lokeren: “Verblijf in ziekenhuis aangenamer maken voor kinderen” Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

17u46 2 Lokeren Schrik niet als u binnenkort een auto ziet rondrijden door de gangen van het AZ Lokeren. De patiëntjes van de kinderafdeling in het ziekenhuis namen vandaag een Porsche in gebruik waarmee ze zich naar een onderzoek of behandeling kunnen verplaatsen. Met zijn deelname aan de Dodentocht stapte Freddy De Wilde de nodige centen bijeen voor de aankoop van het autootje.

Gezwind in en uit de lift rijden. De auto vlot manoeuvreren in het parkeervak aan de afdeling radiologie. De 5-jarige Emma Millecam toont zich een handige chauffeur aan het stuur van de mini-Porsche. De kleindochter van Lochristinaar Freddy De Wilde, schenker van de wagen, verbleef in het verleden op de afdeling pediatrie en mocht het autootje vandaag als eerste uittesten. Met een afstandsbediening van het wagentje in de hand, houdt verpleegkundige Nele Bourgoignie een oogje in het zeil.

Freddy stapt deze zomer voor het vijfde jaar op rij 100 kilometer tijdens de Dodentocht in Bornem. In het verleden stapte hij al sponsorgeld bij elkaar voor goede doelen zoals Bednet of welzijnsschakels in Lochristi. Dit jaar kwam de man, die zelf werkzaam is op een lagere school in Beervelde en de noden van kinderen kent, op het idee om de kinderafdeling van het AZ Lokeren te steunen. Zijn echtgenote Magda Van Grembergen is medewerker onderhoud op de kinderafdeling. “Ik hoorde verhalen over hardwerkende mensen op pediatrie, die naast hun dagdagelijkse taken nog tijd vrijmaken om activiteiten te organiseren, om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Ik wilde voor hen en de kinderen iets betekenen”, doet de man zijn verhaal.

In totaal stapte Freddy in iets meer dan 19 uur 1.700 euro bij elkaar voor de pediatrie. “Dankzij de steun van collega’s, familie en vrienden kon ik dit mooie bedrag overhandigen. In totaal mocht ik op sponsoring rekenen van een zestig à zeventigtal mensen. Dat we deze mooie aankoop kunnen verwezenlijken, is dankzij hen.”

Omdat het geschonken bedrag de verwachtingen overschreed, werd naast de auto met een kostenplaatje van 500 euro nog een mascottepak (480 euro) gekocht. Daarnaast werd ook aan de kinderen gedacht die naar het ziekenhuis op consultatie bij de kinderarts komen, of die op de spoedafdeling dienen te wachten. In beide wachtzalen werd gezorgd voor kindvriendelijk en -veilig wandspeelgoed, zodat het wachten voor de kinderen op een aangenamere manier kan worden ingevuld.

Ook volgend jaar wil Freddy opnieuw deelnemen aan de Dodentocht. “Het is de vijftigste editie. Die wil ik niet missen.” Het goede doel dat hij in 2019 zal steunen, wordt later bekendgemaakt.