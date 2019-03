VIDEO: Fietsers oogsten applaus Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

09u58 0 Lokeren Op verschillende plaatsen in Lokeren gingen deze ochtend de handen op elkaar voor fietsers op ‘De Nationale Applausdag voor fietsers’. Zowel de ouderraad van basisschool de Rozen als CD&V moedigden mensen op een tweewieler aan.

Aan de schoolpoort van De Rozen had de ouderraad de schoolpoort versierd met fluohesjes en ballonnen. “Zo willen we kinderen en hun ouders aanmoedigen om vaker met de fiets naar school te komen”, zegt Tine Callebaut van de ouderraad.

De leden van CD&V Lokeren stelden zich op aan het fiets- en wandelpad tussen Lokeren en Eksaarde ter hoogte van het Raemdonckpark. “Een applausactie is heel krachtig door zijn eenvoud. Mensen fietsen met een glimlach verder zonder dat ze hun ochtendlijke fietsrit moeten onderbreken. Deze actie past in de ruimere CD&V-fietsdeal die wordt uitgewerkt. Daarin zullen doelstellingen en acties worden opgenomen waarmee CD&V-Lokeren de fiets een prominentere plaats wil bieden in het verkeer in Lokeren”, aldus communicatieverantwoordelijke Petra Laureys en gemeenteraadslid Jan Cools van CD&V Lokeren.