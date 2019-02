VIDEO. Actie Voorpost verstoort gemeenteraad Lokeren na vechtpartij Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

21u57 2 Lokeren De Lokerse gemeenteraad is deze avond stilgelegd na een actie van Voorpost. Even kwam het zelfs tot een schermutseling toen een toeschouwer een affiche verscheurde van de extreemrechtse groepering.

Minutenlang scandeerden een zevental leden van Voorpost de slogans ‘Multicul, flauwe kul’ en ‘Wij zijn het moe, grenzen toe’ naar aanleiding van de vechtpartij tussen scholieren en de politie van vorige vrijdag. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) riep de manifestanten meermaals op om hun actie stop te zetten, maar hij kreeg geen gehoor. Uiteindelijk moest er politie aan te pas komen en werden de actievoerders bestuurlijk aangehouden. Ook voor de gemeenteraad had Voorpost al betoogd voor de ingang van het stadhuis.

Op de gemeenteraad kwamen oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA terug op de gebeurtenissen van vrijdag. “Het filmpje dat circuleert op sociale media is op zijn minst hallucinant te noemen. Geweld tegen hulpverleners en politie kan nooit getolereerd worden. Wat vrijdag gebeurd is, komt niet uit de lucht vallen. Als er geen maatregelen worden genomen, zal dit niet ophouden”, zegt Lena Van Boven (Vlaams Belang). “Het feit dat de personen onder voorwaarden terug worden vrijgelaten toont nog maar eens aan dat het sanctiebeleid faalt.” Eddy Van Bockstal (N-VA) pleitte om een actieplan op te stellen naar de toekomst en suggereerde het voorzien van een camera op de locatie waar het incident plaatsvond. “Het is niet de eerste keer dat er op deze plaats gevochten wordt.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) wees er op dat de stad niet bevoegd is voor het sanctiebeleid. “Ook wij hebben er onze bedenkingen bij dat scheidsrechters een maand achter de tralies verdwijnen en dat kerels die klappen uitdelen aan de politie snel terug op vrije voeten lopen, maar dat is onze bevoegdheid niet. Onze stad komt nu slecht in beeld, maar Lokeren blijft een gezellige stad en dat willen we graag zo houden. Ik wil ook benadrukken, namens het college van burgemeester en schepenen, dat we volledig achter het optreden van onze agenten staan.