VIDEO: 2.000 fans van Sporting Lokeren nemen afscheid van eerste klasse met ‘toekomstfeest’ Yannick De Spiegeleir

17 maart 2019

15u33 3 Lokeren Op de Markt van Lokeren vond zondagnamiddag #wijzijnlokeren plaats. Ondanks de degradatie van hun club willen de fans met het feest benadrukken dat ze geloven in de toekomst van Sporting Lokeren. Zo’n 2.000 supporters liepen in een mars richting het stadion. “We zijn hier niet om te treuren, maar om hoopvol te zijn”, zegt kapitein Killian Overmeire.

Onder de noemer #wijzijnlokeren staken een zestal fans van Sporting de voorbije maanden de koppen bij elkaar om hun liefde voor de club in de verf te zetten. Op sociale media circuleren al enkele weken filmpjes met getuigenissen van fans, spelers en clubmonumenten over de mooiste momenten die ze beleefden bij de club.

Lokeren Village

Het feest op de Markt en de bijhorende toekomstmars richting het stadion krijgen wellicht ook een plaatsje in de galerij van ‘grote momenten’. De sfeer deed bijwijlen denken aan ‘Lokeren Village’: het supportersdorp dat werd opgezet aan het Koning Boudewijnstadion voor de twee gewonnen bekerfinales in 2012 en 2014. Dirk Stoops, ook toen present, en enkele lokale dj’s zorgden voor pompende beats. Alleen werd er deze keer geen bekerwinst gevierd. Ondanks de degradatie van hun ploeg willen de supporters van Sporting Lokeren de moed niet laten zakken.

Lokeren Niet knock-out

Eén van de meeste emotionele momenten zondagnamiddag was toen Sportingkapitein en clubspeler pur sang Killian Overmeire het woord nam op het podium. Hij blikte even terug op het verleden. “Een aantal jaren geleden (2012, red.) stonden we hier om een historische gebeurtenis in de geschiedenis van de club te vieren: bekerwinst. Willy Reynders en Peter Maes zegden toen dat Lokeren als een feniks uit zijn as zou verrijzen. Die feniks is een symbool van wedergeboorte en hoop. We zijn hier vandaag niet om te treuren, maar om hoopvol te zijn. Er is veel gezegd en geschreven over Lokeren. Jullie tonen aan België dat Lokeren niet knock-out is. Jullie supporters zijn het hart van de club.” Na zijn speech trakteerden de fans hem op gejuich en een luid applaus.

Club met een ziel

Ook Overmeires ploegmaats Davino Verhulst, Olivier Deschacht en trainer Glen De Boeck namen het woord. “Ik vind dit een geweldig initiatief. Ik zit al 27 jaar in het voetbal. Dit is een club met een ziel. Anders zou dit niet gebeuren. Er moet veel veranderen. Wat vandaag gebeurt onder de noemer #wijzijnlokeren moet een breder draagvlak krijgen.” Mooie woorden voor de organisatoren. Al zijn zij er nog niet uit onder welke vorm hun platform verder zal bestaan. “Dat is een vraag voor de toekomst. We zijn vandaag vooral tevreden met het enthousiasme voor dit evenement”, zegt Lieven Hérie, van #wijzijnlokeren.