Vicepremier Alexander De Croo bezoekt expo Filip Naudts Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

18u13 0 Lokeren Hoog bezoek vandaag in het Lokers stadsmuseum. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) en partijgenoot Veli Yuksel brachten een bezoek aan de fototentoonstelling ‘25 jaar Guarda La Fotografia’ van Filip Naudts.

De tentoonstelling, die nog tot eind april in het Stadsmuseum Lokeren loopt, bundelt een overzicht van 25 jaar portretwerk van Lochristinaar Filip Naudts waarin naast bekende gezichten uit de showbizz ook politici de revue passeren. De minister nam een foto in ontvangst die Filip Naudts in het Vlaams Parlement maakte van zijn vader Herman De Croo samen met Willy Claes en Marc Eyskens.