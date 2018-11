Verlaten slachthuis doelwit van vandalen Stad dringt bij voormalige uitbater aan tot sloop van fabriekssite Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

15u03 2 Lokeren De komende jaren verrijst op de voormalige slachthuissite in de Oude Bruglaan een volledig nieuwe woonwijk. In afwachting van de afbraak, vormen de verlaten bedrijfsgebouwen een trekpleister voor urban explorers én vandalen. “De sloopvergunning is afgeleverd. We dringen bij de firma Vanden Avenne aan om met de afbraakwerken starten”, zegt schepen Filip Liebaut (CD&V).

Het is intussen bijna twee jaar geleden dat het laatste varken geslacht werd in De Lokery. De sluiting van het bedrijf, dat haar activiteiten verhuisde naar Oevel in de Kempen, vormde toen een grote opluchting voor de buurt die jarenlang kreunde onder de geluids- en verkeersoverlast van het bedrijf. Intussen ligt er reeds een verkavelingsplan op tafel, maar voor dat kan worden uitgevoerd, moeten de bedrijfsgebouwen eerst afgebroken worden.

“De aanvraag van de sloopvergunning heeft eerst wat voeten in de aarde gehad door een verplicht bodemonderzoek, maar die problemen zijn nu van de baan en intussen is de vergunning afgeleverd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Vergunningen Filip Liebaut (CD&V). In een dading dwong de stad af dat de voormalige uitbater, de firma Vanden Avenne, instaat voor de afbraakwerken. “In de ontwikkeling van de site zal er ruime aandacht zijn voor de zwakke weggebruiker met een rechtstreekse fiets- en wandelverbinding van de Bleekmeersstraat en Oude Bruglaan naar de Durmedijk. Aan de kant van de Oude Bruglaan komt er ook een plein met publieke functie, waar aandacht zal zijn voor het parkeergebeuren en groenontwikkeling.”

Voorlopig komt echter weinig schot in de zaak. “Het afgesproken tijdspad is intussen verstreken. Wij dringen bij de firma aan om de sloop aan te vatten”, zegt Liebaut. Intussen is de verloederde bedrijfssite uitgegroeid tot een aantrekkingspool voor ‘urban explorers’: liefhebbers die op zoek gaan naar verlaten locaties om er foto’s en filmpjes van te maken.

Al zakken er ook mensen met minder goede bedoelingen af naar de site. Door het werk van vandalen sneuvelden er al verschillende ruiten en werden muren met graffiti beklad. Ook drugsgebruikers zoeken hun toevlucht tot de verlaten gebouwen. De Lokerse politie doet wat ze kan om de overlast te beperken. “Privéterrein betreden is sowieso verboden. Laat staan dat je er zaken vernielt. Onze mensen voeren ambtshalve af en toe een controle uit. Soms worden wij ook door waakzame buurtbewoners op de hoogte gebracht van ‘begankenis’ op de terreinen. Sowieso zou het een goede zaak zijn als de leegstaande gebouwen snel worden afgebroken”, zegt Rudi De Clercq, persofficier van de Lokerse politie.