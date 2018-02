Verkeersveilige dag over heel Oost-Vlaanderen 27 februari 2018

De provincie Oost-Vlaanderen herdenkt vandaag de kettingbotsing in Nazareth van 27 februari 1996. Er zal overal intensief gecontroleerd worden door de politie.

Gouverneur Jan Briers zet zijn schouders jaarlijks onder de 'Verkeersveilige dag'. "Alle lokale politiezones, de federale wegpolitie en de scheepvaartpolitie slaan vandaag de handen in elkaar om de verkeersveiligheid te verzekeren en opnieuw in de schijnwerpers te zetten", duidt Briers. "Ze zullen controleren op snelheid, papieren, maar ook op het gebruik van verdovende middelen en de gsm achter het stuur."





Sensibiliseren

Het hoofddoel van de dag is sensibiliseren, zegt de gouverneur. "Het is niet de bedoeling om mensen te straffen. Integendeel. De verantwoordelijkheid moet weer in bij de burger komen te liggen. Elke verkeersgebruiker moet beseffen dat één snelle beslissing verregaande gevolgen kan hebben voor andere mensen. Dat hebben we vorige week in Oostakker jammer genoeg ook gezien. Als er één doel is, is het wel dat we mensen minder zullen moeten straffen. Het gaat om bewustwording, zoals die er de laatste jaren gelukkig meer en meer gekomen is." De gouverneur hoopt vandaag op drie procent snelheidsovertreders. De laatste jaren schommelde het percentage rond de zes procent. (OSG)