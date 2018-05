Vergeet museum, wandel eens door dikke darm 04 mei 2018

Op de parking van het AZ Lokeren stond gisteren een gigantische opblaasbare dikke darm opgesteld. "Het is het ideale middel om op een speelse en educatieve manier kennis te maken met poliepen, de voorlopers van darmkanker", klinkt het. Een gids leidde bezoekers rond en toonde hen het proces van dikkedarmkanker. Vandaag verhuist de dikke darm naar de Turkse moskee in de Koophandelstraat. De constructie is daar te bezoeken tussen 10 en 19 uur. Van 17 tot 19 uur organiseert de vrouwenvereniging van de Turkse moskee een ontmoetingsmoment met thee en gebak. De activiteit is gratis en inschrijven is niet nodig. Voor meer informatie kan je contact opnemen via





kathleen.beirnaert@ocmwlokeren.be. (YDS)