Verdachten op de loop in park 24 februari 2018

02u50 0 Lokeren In het Prinses Josephine-Charlottepark dook een jongeman plots in de struiken bij het zien van de politie. Bij controle bleek waarom.

De 21-jarige man was in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis. Amper twee uur later zette in hetzelfde park een 19-jarige jonge man het eveneens op een lopen bij het zien van de politie. De agenten hadden hem echter meteen herkend en wisten dat hij door het gezelschap waarin hij verkeerde de voorwaarden, die hem waren opgelegd door een onderzoeksrechter, schond. Kort nadien konden ze de man vatten en arresteren. (PKM)