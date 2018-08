Verbod op flyeren 02 augustus 2018

De gemeenteraad heeft de politieverordening voor het verbod tot uitdelen van flyers en strooibiljetten tijdens de Lokerse Feestweek van 3 tot 12 augustus goedgekeurd. Ook consumptieartikelen in glas mogen niet uitgedeeld worden. Het verbod geldt binnen de afgebakende verkeersvrije feestzone. Dat gaat over de festivalterreinen zelf, de vergunde terrassen en het openbaar domein. Ook in de omliggende straten en op de voorziene parkings geldt er een verbod op het uitdelen van flyers en strooibiljetten. De lokale politie houdt toezicht op het naleven van het verbod. (KDBB)