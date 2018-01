Veldloop-kampioenschap 31 januari 2018

In het Park ter Beuken organiseert de Lokerse atletiekverening AVLO op zondag 4 februari het provinciaal kampioenschap veldlopen. In de voormiddag is de jeugd aan de beurt tussen 11 en 12.30 uur en vanaf 13.30 uur zijn er wedstrijden voor deelnemers vanaf 12 jaar.





Het parcours is uitdagend en heel overzichtelijk. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Voor meer informatie kan je surfen naar www.avlo.be.





(YDS)