Veggieburger: "Smaak niet dat het vegetarische maaltijd is" Lokerse Feesten 07 augustus 2018

Omschrijving





Ovenvers meergranenbroodje, zuiders sausje met zongedroogde tomaten, tomaat van de sappigste soort, gesnipperde ijsbergsla, sneetje Cheddar en veggieburger.





Smaak





"Ik smaak niet dat het een vegetarische maaltijd is. De burger is lekker sappig. Een lekker, fijn bruin broodje. Ook de groenten zijn lekker vers. Een kleine commentaar: de burger is kleiner dan het broodje. Dat maakt dat je op het einde enkel nog brood aan het eten bent. Hoewel ik de zongedroogde tomaten niet in de saus kan proeven, is het toch een lekkere saus."





Hoe zou jij het aanpakken?





"De burger een beetje groter maken. Verder zou ik het op dezelfde manier doen."





Prijs - kwaliteit





8,60 euro. "Misschien een beetje duur voor zo'n broodje. Maar het vult best wel goed dus het is zijn geld waard."





Score





8/10