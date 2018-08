Veel water tegen de hitte, camera's voor de veiligheid Lokerse Feesten | EXTRA MAATREGELEN WEGENS EXTREME WARMTE KATRIJN DE BLESER

02 augustus 2018

02u24 0 Lokeren Het belooft een snikhete editie te worden van de Lokerse Feesten. Hoewel de zon al bijna plaats maakt voor de maan bij de start van de optredens, worden er toch enkele maatregelen genomen. Ook om de veiligheid te garanderen voorziet de organisatie enkele extraatjes.

"Enkele weken geleden vroegen we ons nog af of het geluk aan onze kant zou staan, of de zon geen plaats zou maken voor de regen. Dat is gelukkig niet het geval. Het belooft een warme, droge editie van de Lokerse Feesten te worden", zegt Peter Laureys, marketingverantwoordelijke van de Lokerse Feesten. "Zo hebben we er al enkele gehad. We weten dus hoe we ons moeten voorbereiden op de hitte. De mensen van het assistentieteam die frontstage staan, zullen extra water voorzien. We weten uit ervaring dat bezoekers die helemaal vooraan aan het podium staan meestal niet tot aan de toog geraken. Daarom voorzien we daar dus extra water. Ook de medewerkers van toog 4, de toog het dichtste bij het podium, zullen regelmatig aanrukken met water."





Kanonnen voor verneveling

De Lokerse Feesten beginnen elke dag pas in de vooravond.





"Over de hete middagzon moeten we ons dus geen zorgen maken. Tijdens het eerste optreden is er nog wat zon op het festivalterrein maar vanaf het tweede optreden begint de duisternis al een beetje te vallen", zegt Laureys. "We beseffen echter wel dat de komende dagen extreem warm zullen zijn. Daarom bekijken we om toch enkele kanonnen te voorzien die zorgen voor waterverneveling. Verder zullen we ook de chillzone dit jaar overdekken. Is het niet om wat extra schaduw te bieden, dan kan het eventueel nog dienen tegen de regen."





Aanschuifsysteem

Verder verandert er op het festivalterrein niet veel ten opzichte van de voorbije jaren. Enkel het aanschuifsysteem aan het loket voor de drankbonnen aan het begin van het terrein wordt lichtjes aangepast.





Zoals het op een degelijk festival hoort, worden er ook enkele maatregelen genomen om de veiligheid van de feestvierders te garanderen. De organisatie laat weten dat bezoekers bij het binnenkomen van het terrein afgetast worden om te onderzoeken of er geen verboden producten worden meegenomen. Bezoekers die weigeren om een fouille te ondergaan, wordt de toegang tot het terrein verboden. Bezoekers die wapens of drugs bij zich hebben, worden onmiddellijk naar de politie gebracht. Een lijst van alles wat verboden is, staat op de website. Vanuit een centrale controlepost is er constant camerabewaking van het terrein en de in- en uitgangen van het terrein zodat snelle interventies op elk moment mogelijk zijn.





Beperking gehoorschade

Tenslotte ondertekende de organisatie ook het charter voor beperking van gehoorschade tijdens muziekevenementen. Het niveau van het geluid blijft dan ook binnen de perken. Bovendien kunnen festivalbezoekers gratis BLOX schuim oordopjes krijgen aan de verschillende standen.