Vechtpartij 27 april 2018

03u01 0

In de Kerkstraat in Lokeren deed zich dinsdag omstreeks 10 uur een kort vechtpartij voor. Verschillende mensen waren hiervan getuige. Een 22-jarige man gaf zijn 26-jarige ex-vriend een vuistslag in het gezicht. Hiermee wou hij een oude rekening vereffenen. (PKM)