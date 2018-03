Vechtpartij om gestolen fiets 27 maart 2018

03u33 0

Op de Mark in Lokeren is een 28-jarige man in elkaar geslagen door vier personen na een discussie over een verdwenen fiets. De man kreeg enkele rake klappen en verloor zelfs even het bewustzijn. Toen de man terug bijkwam, vluchtten de vier belagers weg. De politie onderzoekt de camerabeelden. (PKM)