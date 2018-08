Vandalisme in Tweebruggenstraat 21 augustus 2018

02u41 0

Onbekenden hebben zaterdagavond rond 20.25 uur een autoruit ingeslagen in de Tweebruggenstraat in Lokeren. Op zondag kreeg de politie een gelijkaardige melding, maar deze keer voor een voertuig dat geparkeerd stond in de Bergendriesstraat. In beide gevallen werd er niks gestolen. (PKM)