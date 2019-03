Vandalisme bij basisschool Oudenbos Kristof Pieters

29 maart 2019

Een leerkracht van de lagere school Oudenbos in Lokeren stelde vrijdagochtend om 8.45 uur vast dat er ongewenst bezoek was geweest. Er werden vandalenstreken uitgericht. Zo werden er achtergelaten fietsen beschadigd en krijttekeningen aangebracht op de muren van de school. Het is bovendien niet de eerste keer dat dit gebeurt.