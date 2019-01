Van Streydonck (N-VA) informeert naar maatregelen werken N70 Yannick De Spiegeleir

29 januari 2019

14u32 0 Lokeren Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) heeft op de jongste gemeenteraad geïnformeerd naar de geplande maatregelen voor de werken aan de N70 in de dorpskern van Zeveneken.

“De werken op de Doorslaardam zijn bijna voltooid, met uitzondering van de toplaag. De straten van de omleiding hebben enorm afgezien”, zegt Van Streydonck. “Sommige inwoners van de Bastelaerestraat en de Nieuwpoortststraat vrezen voor het zwaar vervoer komende van de afrit E17 te Beervelde die richting Lozen Boer gaan rijden en dan de voornoemde straat nemen omdat ze niet verder kunnen rijden.”

Van Streydonck informeerde bij schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) of de stad signalisatie zal aanbrengen om aan te geven dat de Lokerse kant van Zeveneken niet bereikbaar zal zijn via de afrit Beervelde eens de werken starten. “Krijgen de omliggende straten een verbod voor zwaar verkeer vanaf 3,5 ton?”, aldus Van Streydonck.

“De stad is niet de bouwheer van de werken, dat is het Agentschap Wegen en Verkeer. Uiteraard zal er wel in een omleiding voorzien worden. De werken zijn nog niet vergund en er is dus nog geen aannemer aangesteld. Als dat zover is, zal er een signalisatieplan worden opgemaakt. Hetzelfde gebeurde ook bij de heraanleg van het kruispunt van de N47 ter hoogte van het af- en oprittencomplex met de E17.”