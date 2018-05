Van Kersschaver (sp.a) vervoegt OCMW-raad 23 mei 2018

De 28-jarige Ron Van Kersschaver (sp.a) volgt partijgenote Els Van Goethem op die om persoonlijke reden ontslag neemt uit de Lokerse OCMW-raad. Ron Van Kersschaver zetelt nog tot het einde van dit jaar als OCMW-raadslid. "Ik wil me bij het OCMW inzetten voor sterke openbare diensten en tegen blinde privatiseringen. Voor de strijd tegen kinderarmoede. En voor betaalbare kwaliteitswoningen voor iedereen", zegt Van Kersschaver.





Van Kersschaver werkt op het ministerie van Onderwijs en is in Lokeren actief bij theatergezelschap Tg Horzel, het Parktheaterfestival, de raad van bestuur van het cultureel centrum en de culturele raad. In de gemeenteraadsverkiezingen staat hij op de vierde plaats van de kartellijst Groen-sp.a. (YDS)