Van Kersschaver (sp.a) bekritiseert stad voor druk op leerkrachten SBS Eksaarde om niet te staken Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

18u19 0 Lokeren Gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) heeft het stadsbestuur op de jongste gemeenteraad geïnterpelleerd over de recente onderwijsstaking.

“Wij hebben uit verschillende bronnen het verontrustende nieuws vernomen dat het lerarenkorps van de stedelijke basisschool Eksaarde door het stadsbestuur via een bezoek aan de school en digitaal via mail onder druk is gezet om op ‘vrijwillige’ basis te voorzien in opvang op woensdag 20 maart. Ingeval er geen minimale opvang voorzien zou worden zou dit gevolgen kunnen hebben op de toekenning van eventuele stadsuren in de toekomst, zou dit nefast zijn voor eventuele vaste benoemingen en gevolgen hebben op de 2e fase van de renovatiewerken, aldus onze bronnen.”

Volgens Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) heeft de stad goed gehandeld. “Samen met de schepen van Onderwijs (Nina Van der Sypt (CD&V)), heb ik het initiatief genomen om de directrice en leerkrachten te verzoeken om opvang te voorzien voor de leerlingen. Er zijn een aantal onderwijzers die zich spontaan hebben aangeboden. Een aantal individuele onderwijzers gingen er niet mee akkoord, dat is hun goed recht.” Volgens Anthuenis hoeft de school zich geen zorgen te maken. “De bouwwerken voor een nieuwe school zijn aan de gang en we voorzien een 40-tal extra uren. Als je het zo bekijkt, mag er echt niet geklaagd worden. Al doet dat natuurlijk niks af aan het stakingsrecht.”