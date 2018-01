Van groen plein naar betonvlakte BEWONERS PROTESTEREN TEGEN HERAANLEG SINT-LAURENTIUSPLEIN YANNICK DE SPIEGELEIR

02u46 0 Yannick De Spiegeleir Jeannine Naudts en Juliette Lambrechts zijn niet te spreken over het resultaat van de heraanleg van het Sint-Laurentiusplein. Lokeren De bewoners van de appartementsblokken op het Sint-Laurentiusplein zijn niet te spreken over de nieuwe aanblik van hun pleintje na de heraanleg. "Onze groene voortuintjes hebben plaats gemaakt voor parkeerplaatsen", zegt Juliette Lambrechts. De stad vraagt geduld tot de heraanleg afgewerkt is.

De omgeving van de Sint-Laurentiuskerk ondergaat ingrijpende veranderingen. Op de voormalige site van de schoolgebouwen van De Hagewinde verrijst momenteel het woonproject De Haagbeuk. Als voorwaarde voor de realisatie van het project legde de stad projectontwikkelaar Willemen op om de Torenstraat, het Kerkplein en het Sint-Laurentiusplein een opfrisbeurt te geven. Een operatie die de afgelopen maanden werd uitgevoerd.





De bewoners van het Sint-Laurentiusplein, vernoemd naar de patroonheilige van de stad, zijn echter allerminst tevreden met het resultaat. "Voor de heraanleg hadden wij een mooi groen perkje voor onze deur dat nu plaats heeft gemaakt voor parkeerplaatsen en een smal voetpad. Als mensen voorbij de appartementen op het gelijkvloers lopen, kijken ze zo binnen. Om dat te voorkomen hebben we al raamdecoratie laten plaatsen", zegt Juliette Lambrechts. Ook haar buurvrouw Jeannine Naudts is in alle staten. "Van ons mooi pleintje schiet helaas niks meer over. Het is nu een grijze betonvlakte."





Petitie

Lambrechts stelde een petitie op om te protesteren tegen de heraanleg bij het stadsbestuur. "Op één bewoner na heeft iedereen getekend. Ik heb ook de plannen opgevraagd bij de stad en daar staat een plantvlak op, maar dat is er nooit gekomen. In de plaats kijk ik nu uit op beton of geparkeerde wagens die bovendien ook nog licht wegnemen in mijn woonkamer", zucht de vrouw. "Ik woon hier al zeven jaar en heb het hier steeds goed gehad, maar dat is nu wel anders."





De buurtbewoners krijgen de steun van oppositieraadslid Björn Rzoska (Groen). "Terwijl andere steden auto's uit de binnenstad weghalen, kiest dit stadsbestuur ervoor om elke centimeter dicht te leggen voor parkeerplaatsen. De leefbaarheid van de inwoners in het centrum is duidelijk niet hun grootste zorg", klinkt het scherp.





"Geduld uitoefenen"

Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open VLD) deelt die visie niet. "We vragen de bewoners in de eerste plaats om geduld te oefenen. De heraanleg van het Sint-Laurentiusplein wordt de komende weken afgerond en de groenvoorzieningen moeten nog geplaatst worden. Dat zal al voor een volledig ander uitzicht zorgen", zegt Van Rysselberghe. "Het klopt dat er op het plan een plantvak voorzien was voor de deur van de dame. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid bleek het echter een betere optie om het plantvak te verplaatsen."