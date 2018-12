Van Doorslaer (Open Vld) wint trofee sportverdienste bij afscheid als sportschepen: “Sportinfrastructuurfonds mooiste verwezenlijking” Yannick De Spiegeleir

23 december 2018

00u07 0 Lokeren Na 24 jaar is Jerome Van Doorslaer (Open Vld) bezig aan zijn laatste dagen als schepen van Sport. Als eerbetoon mocht de ervaren schepen op het Lokerse Sportgala de award voor sportverdienste in ontvangst nemen. “Ook vanuit de gemeenteraad zal ik het sportbeleid met veel interesse blijven volgen.”

De vernieuwing van de stedelijke sporthal, het Durmebad waar hij zelf ooit redder was 50 jaar in stand houden of de bouw van het jeugdcomplex Lokeren. Het lijstje van sportieve realisaties op conto van Van Doorslaer dat burgemeester en partijgenoot Filip Anthuenis zaterdagavond opsomde op het Sportgala is lang.

Van Doorslaer, zelf ooit een gepassioneerd basketballer, vervulde dan ook 24 jaar het ambt als schepen van Sport in de Durmestad. Reden genoeg vond de jury om hem de trofee van Sportverdienste toe te kennen. De schepen mocht zijn beker ontvangen uit handen van zijn voorganger Willy Peeters, sportafgevaardigde van Sporting Lokeren.

In zijn afscheidsrede blikte Van Doorslaer zelf met veel tevredenheid terug op de oprichting van een stedelijk sportinfrastructuurfonds in 2005. “Dit fonds was de hefboom voor de realisatie van broodnodige investeringen in verouderde infrastructuur. Onze verenigingen konden aan de slag via één simpel principe: voor elke euro die je investeert, legt de stad één euro bij.”

Via het fonds kende stad al meer dan 625.000 euro toe aan lokale sportinfrastructuurprojecten. “Dit wil zeggen dat onze verenigingen voor meer dan anderhalf miljoen euro aan projecten hebben gerealiseerd. Dat bedrag, reflecteert voor mij het vuur waarmee onze vrijwilligers zich elke dag opnieuw inzetten voor hun clubs.”

Van Doorslaer is ook trots dat het dossier voor de bouw van een nieuw stedelijk zwembad op de rails staat. “Als redder heb ik vele dagen vertoefd aan de waterkant van ons vertrouwde Durmebad, maar nu is Lokeren klaar voor een nieuw, eigentijds zwembad op maat van onze stad. In de stad wordt alvast vlijtig gespeculeerd over de locatie van dit bad. Het zoeken van de geschikte locatie en de realisatie wordt de taak van een nieuwe ploeg, maar ik zal het met veel interesse opvolgen vanuit de gemeenteraad. Ik wens mijn opvolgster Marjoleine De Ridder (CD&V) alvast veel succes toe.”

Naast de trofee van Sportverdienste werden op het Sportgala uiteraard ook nog andere awards uitgedeeld. Hoogspringster Zita Goossens werd bekroond als sportvrouw van het jaar, Europees kampioen kajak Erwin De Smedt mag zich een jaar lang Lokers sportman van het jaar noemen. De trofee voor de beste club ging naar VC Panda’s. “Vier van onze teams kroonden zich het afgelopen jaar tot kampioen”, aldus een trotse voorzitter Benjamin Jacobs. Ook atletiekvereniging AVLO haalde tot slot twee awards binnen: polsstokspringster Sara Roggeman is de belofte van het jaar, het team van de 4x100 leverde de strafste prestatie.