Van Doorslaer (Open Vld) herverkozen als ondervoorzitter IDM Yannick De Spiegeleir

28 maart 2019

16u32 0 Lokeren Afvalintercommunale IDM heeft onlangs een nieuw bestuur verkozen. Zowel voorzitter Piet Penneman (Open Vld) uit Wachtebeke als ondervoorzitter Jerome Van Doorslaer (Open Vld) blijven op post.

De Raad van Bestuur van IDM bestaat uit 15 vertegenwoordigers van de 6 aangesloten gemeenten (Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate) + 1 vertegenwoordiger van de stad Lokeren, met raadgevende stem. Deze zullen hun gemeente binnen IDM vertegenwoordigen, voor een termijn van 6 jaar.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar werden nieuwe posten uitgedeeld binnen de gemeentebesturen, wat er ook voor zorgt dat IDM een nieuw bestuur heeft gekregen. 11 leden zijn nieuw, 5 leden van het oude bestuur werden opnieuw voorgedragen door de gemeente. Piet Penneman en Jerome Van Doorslaer werden herverkozen, respectievelijk als voorzitter en ondervoorzitter.

“De voorbije 6 jaar hebben we met IDM mooie projecten kunnen verwezenlijken”, zegt voorzitter Penneman. “Zo waren er onder andere de opstart van de Repair Cafés, de renovatie van de logistieke site van IDM in de Moortelstraat en de uitbouw van het beleid rond openbare netheid met de verdere ontwikkeling van de sluikstortprocedure en de samenwerking met de politiezones en het Propere Pioniers-project. Daarnaast werden ook doorgedreven samenwerkingen gerealiseerd met collega-intercommunales IVAGO, Verko en IVM voor een verzekerde afzet en verwerking van respectievelijk brandbaar afval, GFT en gemengd tuinafval. Ook de volgende 6 jaar staan er weer mooie projecten op stapel, waar we vol enthousiasme tegenaan gaan.”