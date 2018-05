Van Bogaert wint derde Gouden Veer 18 mei 2018

03u01 0

Zelfstandig tekstschrijver Mark Van Bogaert uit Lokeren heeft voor de derde keer de Gouden Veer gewonnen. Eerder won hij de prestigieuze bekroning voor de 'beste Nederlandstalige verkoopbrief' ook al in 1990 en 2014.





Van Bogaert sleepte de prijs in de wacht met een 'bedelbrief' in opdracht van Platform-K, het enige professionele gezelschap voor dansers met een beperking dat zijn subsidies verloor. De brief oogstte succes, want dankzij de succesvolle fondsenwerving kan Platform-K verder zonder subsidies. Van Bogaert ontving daarnaast ook een eervolle vermelding voor zijn brief voor de boomplantdag van Natuurpunt. "Voor mij is dit een veer met extra glans. Omdat ik hier in de prijzen val voor twee van mijn favoriete goede doelen", zegt Van Bogaert. (YDS)