Van Aert en co zakken af naar Park Ter Beuken RAPENCROSS DEBUTEERT OP INTERNATIONALE VELDRITKALENDER YANNICK DE SPIEGELEIR

15 februari 2018

02u50 0 Lokeren De stad Lokeren en organisator ID Sport zijn in hun opzet geslaagd om de Rapencross op te waarderen tot een internationale veldrit. Op zaterdag 13 oktober zakken Van Aert en co af naar het Park Ter Beuken om er te strijden voor de eindzege. "Met een vlekkeloze organisatie willen we een definitieve plaats veroveren op de kalender", zegt Bram De Brauwer van ID Sport.

Het was nu of nooit voor de Rapencross. De afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd in de organisatie van de veldrit in de omgeving van Park Ter Beuken. Met een statuut als B-veldrit was de Rapencross niet levensvatbaar. Al van bij het begin was de ambitie om door te groeien naar een internationale veldrit, maar voor die beslissing was ID Sport afhankelijk van de wielerbond.





Nu is er dus witte rook. Omdat de organisatoren van de Polderscross in Kruibeke dit jaar prioriteit geven aan de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Veldrijden in januari 2019, schuiven ze de organisatie van hun cross door naar Lokeren. "Voorlopig gaat het om een éénmalig initiatief, maar we gaan voor een vlekkeloze organisatie zodat Lokeren een vaste plaats krijgt op de kalender", zegt De Brauwer.





De timing van de Rapencross speelt in het voordeel van de organisatoren. "De wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 13 oktober, een dag voor de verkiezingen. In zo'n weekend plannen weinig mensen een uitstap. We hopen dat dit zich vertaalt in het aantal bezoekers dat we mogen ontvangen."





Ook het parcours in het heuvelachtige Park Ter Beuken zal een cruciale rol spelen. "We hebben de voorbije edities al positieve commentaren ontvangen van kenners uit de veldritwereld. We gaan het parcours nu verder op punt stellen om de topcrossers te ontvangen", zegt De Brauwer.





Mont Henri in hoofdrol

De Mont Henri en de zandbak aan het beachvolleyterrein krijgen opnieuw een hoofdrol. De start en aankomst leggen de organisatoren in de Groendreef, via de Villa Geurts bereiken de renners het park. Op het voetbalterrein achter het station zal een viptent opgesteld worden. Aan de voet van de Mont Henri komt er een publiekstent. De materiaalpost komt tussen de bomen naast de vijver.





Een aankomst aan de Bergendries naar analogie met de Omloop het Volk in het verleden bleek geen optie. "Op zaterdag zijn er tal van winkels geopend op die locatie. Ook de parkings zijn dan bezet voor klanten. "We gaan wel overleggen met Sporting Lokeren of het mogelijk is om op zaterdag 13 oktober geen thuismatch te plannen zodat de parking in de omgeving van het Daknamstadion kan gebruikt worden door de bezoekers van de cross", aldus De Brauwer.





Ook de jeugd wordt niet over het hoofd gezien. "Samen met de plaatselijke scholen en jeugdverenigingen willen we in de voormiddag een jeugdinitiatie veldrijden op poten zetten", aldus Bart Nonneman.