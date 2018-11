Uitbaters trekken stekker uit Cultuurcafé Zaakvoerders kregen klap te verwerken door sluiting CCL Yannick De Spiegeleir

06 november 2018

18u45 11 Lokeren Het populaire Cultuurcafé is niet meer. Enkele maanden na een ongeplande verhuis van het Cultureel Centrum naar de voormalige Groene Poort op de Markt, trekken Xavier Maes en Kim Merz de stekker uit hun zaak.

Het drukbezochte Cultuurcafé is één van de populairste horecazaken in Lokeren. De eerste naamsbekendheid verwierf het café met eet- en drinkgelegenheid onder het roer van David Meert. Nadat Meert Lokeren verliet om een Cultuurcafé te openen in Oostende, namen Xavier Maes en Kim Merz vijf jaar geleden het roer over als nieuwe concessionarissen.

Gekoppeld aan de programmatie van het Cultureel Centrum en met een vernieuwde menukaart en huisstijl bleef het Lokerse Cultuurcafé een succesnummer. Jong en oud vonden vlot de weg naar het Kerkplein. Begin dit jaar volgde echter een domper voor het horecakoppel toen de stad hen de boodschap bracht dat het Cultuurcafé vanaf april vijf maanden de deuren moest sluiten.

Verhuis naar Groene Poort

Vooral dat ze dat nieuws pas twee maanden voor de effectieve sluiting kregen, viel in slechte aarde. De renovatiewerken aan het Cultureel Centrum waren immers al langer gepland. Maes en Merz bleven echter niet bij de pakken zitten en besloten om hun zaak te verhuizen naar het pand van de voormalige Groene Poort op de Markt, inclusief de naam en het concept van het Cultuurcafé.

Helaas blijkt hun horecazaak de onverwachte verhuis nu toch niet te overleven. Deze week maakten ze via sociale media bekend dat de zaak met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. De zaakvoerders lieten weten niet op de sluiting te willen reageren via onze krant, maar spraken hun klanten wel rechtstreeks aan via Facebook. “Met veel enthousiasme startten wij vijf jaar geleden aan ons avontuur met het Cultuurcafé en hebben sindsdien ontelbaar mooie momenten gekend. Echter hebben we besloten, naar aanleiding van verschillende factoren, dit verhaal te beëindigen. We willen al onze klanten, leveranciers, personeel, familie en vrienden bedanken voor het vertrouwen, medewerking en steun de afgelopen jaren. Ook de nieuwe uitbaters van het café aan het Cultureel Centrum wensen we erg veel succes”, klinkt het. Heel wat trouwe klanten lieten hun steun blijken door te reageren op het Facebookbericht.

Pop-upcafé

En zo komt er een einde aan het huidige Cultuurcafé in Lokeren. Op de opening van de vernieuwde horecazaak in het Cultureel Centrum is het zeker nog wachten tot begin volgend jaar. Al werd wel al het licht op groen gezet voor de opening van een pop-upcafé in de hall van het CCL. “Intussen hebben wel al nieuwe concessionarissen gevonden. Zij hebben al de toelating gekregen om drank te schenken in de hall”, bevestigt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). De uitbaters hebben al horecaervaring, want ze hebben ook de concessie op het Cultuurcafé in Beveren.