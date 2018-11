Twintigjarige chauffeur moet rijbewijs opnieuw halen na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

06 november 2018

Een 20-jarige bestuurder uit Lokeren moet zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw afleggen nadat hij op 24 april van dit jaar met hoge snelheid in Lokeren rondreed. Een anonieme politiepatrouille merkte de man op en zette de achtervolging in. Hierbij werden snelheden van 140 kilometer per uur gehaald, waar er slechts 70 was toegelaten. De feiten speelden zich af rond 20.30 uur ‘s avonds.

Jeroen D.W. was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar verklaarde aan de politie dat hij zelf niet besefte dat hij zo snel aan het rijden was, en dat hij er heel veel spijt van heeft. De politie benadrukte wel dat de beklaagde geen andere voertuigen of personen in gevaar had gebracht tijdens zijn rit.

Naast de examens moet de man ook een geldboete van 2.000 euro betalen. Zijn rijbewijs moet hij ook voor vier maanden inleveren.