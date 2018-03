Tweede keer betrapt voor zwartwerk 07 maart 2018

Twee weken geleden heeft de politie van Lokeren een aantal horecazaken gecontroleerd op zwartwerk. In enkele ervan troffen agenten achter de toog een werknemer aan die de bediening deed maar illegaal in het land was. Enkele uitbaters gingen er onterecht vanuit dat ze wel niet snel een nieuwe controle gingen krijgen. Maandagmiddag voerde de politie een hercontrole uit in een zaak in de Luikstraat. Er werd andermaal een proces-verbaal opgesteld voor zwartwerk.





(PKM)