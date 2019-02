Twee winkeldiefstallen op één dag tijd in zelfde warenhuis Kristof Pieters

18 februari 2019



Een warenhuis in de Tweebruggenstraat in Lokeren kreeg afgelopen vrijdag twee keer winkeldieven over de vloer. Een 24-jarige man probeerde samen met zijn partner omstreeks 16.30 uur een paar schoenen en een trui te stelen. Bij de ontdekking van de diefstal vluchtte de jonge man weg. Hij kon later op de avond worden ingerekend en verhoord. Omstreeks 18.15 uur pleegde een vrouw een winkeldiefstal in hetzelfde warenhuis. De gestolen goederen waren dit keer gezonde tomaten, appelen en een minder gezonde fles Bailey’s. De schade werd uiteindelijk vergoed.