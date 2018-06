Twee gewonden bij frontale botsing op kruispunt 26 juni 2018

Op het kruispunt van de Vijverstraat met de Gentdam en de Braamstraat in Lokeren kwamen zondagavond twee personenwagens frontaal met elkaar in aanrijding. Eén van de bestuurders verleende geen voorrang. De opgeroepen brandweer en medische diensten moesten één slachtoffer uit zijn voertuig helpen. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurster van de andere wagen liep verwondingen op. Door het ongeval waren de Braamstraat en de Vijverstraat een tijdje afgesloten voor het verkeer. Bewoners ijveren al langer voor maatregelen om de veiligheid op het kruispunt te verhogen. Zo zou een verkeersdrempel of een wegversmalling net voor het kruispunt volgens hen al veel onheil kunnen voorkomen. (PKM)