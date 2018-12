Twee dronkenlui bestuurlijk aangehouden Kristof Pieters

30 december 2018

17u29

Zaterdagavond zijn twee dronken personen aangehouden door de politie van Lokeren. Agenten troffen omstreeks 20.30 uur een zwaar dronken 53-jarige man aan op de Kleine Dam. Twee uren later was er melding dat er in de Naastveldstraat een voertuig midden op de rijbaan stond, de bestuurder gaf plankgas. De 40-jarige zwaar dronken man werd eveneens bestuurlijk aangehouden.