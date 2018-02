Twee agenten die deurwaarder bijstaan gewond 01 februari 2018

De politie moest dinsdag omstreeks 16.45 uur bijstand verlenen aan een deurwaarder omdat hij werd bedreigd door twee mannen. De deurwaarder en zijn getuige hadden zich aangemeld bij een 46-jarige bewoner uit Lokeren voor een inbeslagname. Al snel werd deze laatste verbaal en fysiek agressief ten aanzien van de gerechtsdeurwaarder en de getuige. De politie kwam ter plaatse, maar de verdachte kalmeerde niet. Ook zijn 53-jarige echtgenote en 19-jarige zoon mengden zich in de discussie en gebruikten zowel verbaal als fysiek geweld tegen de aanwezige agenten. Beide agenten deelde in de klappen en raakten gewond. Ze zijn enkele dagen werkonbekwaam. De 19-jarige jongeman werd na de feiten meteen gearresteerd. Hij is samen met zijn ouders gedagvaard. Ze zullen zich op 21 februari moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. (PKM)