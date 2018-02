Tunnels vervangen Lokerse overwegen 23 februari 2018

Op de spoorlijn tussen Gent en Antwerpen worden de overwegen aan de Oude Heerweg en aan de Nieuwe Stationsstraat in Lokeren de komende jaren vervangen door een tunnel.





De werken aan de Oude Heerweg starten binnenkort. De overweg gaat pas dicht in het najaar van 2019, als de tunnel af is. Aan de Nieuwe Stationsstraat is de overgang op dit moment al enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers door middel van een tijdelijk gebruik van betonblokken.





Op de spoorlijn tussen Lokeren en Dendermonde werd vorige zomer reeds de overweg in de Driesstraat in Lokeren geschrapt. Die overweg werd vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel vlak bij de stedelijke basisschool Spoele. (YDS)